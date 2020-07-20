20 Tem 2020 - 10:03- Asayiş
Hakkari’de “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Hakkari’de “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 106 personel görev alıyor. Şu ana kadar Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.