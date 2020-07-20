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20 Tem 2020 - 10:03- Asayiş

Hakkari’de “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Hakkari’de “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 106 personel görev alıyor. Şu ana kadar Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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(İHA)

20 Tem 2020 - 10:03 İHA Ankara- Asayiş

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