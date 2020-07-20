Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır... Randevu için acele edin

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı yaklaşan Kurban Bayramı’na hazır... Ankara'nın en modern kurban satış ve kesim alanında, kesim işlemi bu yıl randevu ile yapılacak. Saatte 60 kurbanın kesilebileceği modern tesis, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı randevu almak isteyenlerin, elini çabuk tutması gerektiğini hatırlattı.
Altındağ’da Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurbanlıkların yerleşmesiyle, kesim için randevu verilmeye de başlandı.
SAATTE 60 KURBAN KESİLEBİLECEK
Son teknolojik aletlerle donatılan tesisteki kesimhanenin Kurban Bayramı'nda bu yıl randevu sistemi ile hizmet vereceğini belirten Başkan Asım Balcı, "Ekiplerimiz uzun süredir tesiste çalışarak tesisi ve kesimhaneyi baştan aşağı yeniledi. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda saatte 60, günde 500 hayvanın kesimini burada yapabileceğiz. Kesimhane ekibimiz, alanında uzman kişilerden oluşuyor. Kesim için 2 bant var. Her bantta 1 saatte 30 kurbanı kesip sahiplerine sorunsuz teslim edeceğiz inşallah... Kesim için yoğun talep var. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için Altındağ Belediyesi olarak adeta seferber olacağız” dedi.
RANDEVU İÇİN ACELE EDİN
Kurban kesimi için randevu talebinin çok olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, kesim için randevu alacaklara acele etmelerini tavsiye etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.