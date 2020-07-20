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20 Tem 2020 - 10:42- Sağlık G: 20 Tem 2020 - 11:06

Dikkat! Buzlar mikrop yayabilir

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Bengisu Ay: "Hijyen koşullarından emin olmadığınız yerlerde buz tüketiminden kaçının. Kaynağını bilmediğiniz klorlanmamış suyla hazırlanan veya iyi yıkanmamış ellerle temas eden buz üzerindeki mikroorganizmalar hastalık yayıyor"

Elif Duman
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Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Hijyen koşullarından emin olmadığınız yerlerde buz tüketiminden kaçının. Kaynağını bilmediğiniz klorlanmamış suyla hazırlanan veya iyi yıkanmamış ellerle temas eden buz üzerindeki mikroorganizmalar hastalık yayıyor." uyarısında bulundu.

Medipol açıklamasına göre, Ay, sıcak havalarda buzlu su ve buzlu içeceklerin tüketiminin arttığını belirterek, bu içeceklerden enfeksiyon bulaşabileceğini kaydetti.

Ay, şu bilgileri verdi:

"Toplumda tıpkı sıcak su gibi buzun da bakteri barındırmadığına yönelik yanlış bir inanış var. Oysa su mikroorganizmaların yaşaması için ideal bir ortam oluşturur. Kaynağını bilmediğiniz klorlanmamış bir su ile hazırlanan veya iyi yıkanmamış ellerle temas eden buz üzerindeki mikroorganizmalar hastalık yayıyor. Bu yüzden sıcak havalarda serinlik hissi için buzlu su içmeden önce buzun hijyeninden emin olmalısınız. Buzdolabında buz yapmadan önce buzluğun ve ellerin temizliğine dikkat edin. Buz yapacağınız suyun içilebilir temiz su olmasına önem verin."

- Dışarıda satılanlarda enfeksiyon riski fazla

Bengisu Ay, sağlıksız koşullarda hazırlanan buzların tüketiminin genellikle ishale yol açtığını ifade ederek, "Hijyen koşullarından emin olmadığınız yerlerde buz tüketiminden kaçının. Kaynağını bilmediğiniz klorlanmamış suyla hazırlanan veya iyi yıkanmamış ellerle temas eden buz üzerindeki mikroorganizmalar hastalık yayıyor. Sadece evde değil, dışarıda da hijyen koşullarından emin olmadığınız yerlerde buz kullanmayın. Sağlıksız buzlu içecek tüketiminden kaynaklanan ishali ise dikkate alın." uyarısını yaptı.

Buzlu içecekten dolayı ishal olunduğunda sıcak içecek tüketmenin sağlığa sıvı desteği vermekten başka bir katkısı olmadığını kaydeden Ay, " İshal kabaca günde 3 defadan fazla dışkılama olarak tanımlanabilir. Özellikle 38 derece ateş, kanlı ve sümüklü dışkılama ve bol sulu dışkılama durumlarında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çünkü vücudumuz aşırı su kaybına uğradığında tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Hastane başvurusunda hekim gerekli görürse serum bağlanabilir." ifadelerini kullandı.

- Kayıp mineralleri kazandıran karışım

Dr. Ay, ishal olan hastaların kaybettiği su ve mineralleri geri kazanması için karışım önerisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Önerdiğimiz ORS adını verdiğimiz bir karışım vücudumuz için fayda sağlayacaktır. ORS’yi evde hazırlamak isteyenler tam 1 litre kaynatılmış su içine 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonatı karıştırabilir. Ticari formu eczanelerde bulunuyor. Doktor kontrolünde kullanılmasını tavsiye ederim. Her ishalli dışkıdan sonra 2 yaş altına 1 çay bardağı, 2 yaş üstüne 1 su bardağı, büyük çocuk ve erişkinlere içebildiği kadar verilebilir."
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20 Tem 2020 - 10:42 AA İstanbul- Sağlık

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