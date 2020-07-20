Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 17 kilogram esrar bulundu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz’da iç hatlar gelen yolcuyu katında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Bavulunda yapılan aramada, 17 kilogram esrar bulunan şüpheli S.Y. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.