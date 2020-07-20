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20 Tem 2020 - 10:47- Ekonomi G: 20 Tem 2020 - 11:04

Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak."

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.

Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin, PTT üzerinden yapılacağını belirterek, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da yapılacak." bilgisini verdi.

20 Tem 2020 - 10:47 AA Ankara- Ekonomi

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