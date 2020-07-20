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20 Tem 2020 - 11:06- Ekonomi

Ayasofya, hatıra amaçlı Euro’da

İbadete açılmasına karar verilen Ayasofya Camii, hatıra ve tanıtım amacıyla basılan Euro’da yer aldı.
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86 yıl sonra tekrardan ibadete açılacak Ayasofya Camii, hatıra parasında yer aldı. Avrupa Merkez Bankası’nın turizm amacıyla para basma lisansı verdiği kuruluşta gerçek Euro standartlarında basılan paranın ön yüzünde Ayasofya, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri bulunuyor.

Turizm ve tanıtım amacıyla basılan hatıra parası, gerçek Euro standartlarında yapıldı. Yaklaşık 10 bin adet basılan hatıra parasında tedavül görmemesi adına ’0’ ibaresi bulunuyor. Söz konusu hatıra parası Avrupa ve Türkiye’de, Ayasofya’nın tanıtımı amacıyla kullanılacak.

"AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASI KARARINI ÖNGÖRÜYORDUK"

Nümismat ve 0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça yaptığı açıklamada, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması kararını çok yerinde bulduğunu söyleyerek, "Bizde destek olmak amaçlı böyle bir girişimde bulunduk. Bu bir hatıra parası tabii ki. Bu bizim 17’nci hatıra paramız. Bizim bu çalışmamız yaklaşık bir aylık süreçte gerçekleşti. Ayasofya’nın ibadete açılması kararını öngörüyorduk. Bir ay öncede buna ilişkin bir faaliyette bulunduk. Tesadüfen Ayasofya’nın ibadete açılacağı kararının olduğu gün hediye para elimize ulaştı. Bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

"AYASOFYA HATIRA PARASI FRANSA’DA ÜRETİLDİ"

Söz konusu paranın Fransa’da gerçek bir Euro matbaasında basıldığını belirten Honça, "Bu matbaa, aynı zamanda 15 ülkeye para basan bir kurum. Bu para diğer Euro’larda olduğu gibi filigranına, hologramına, güvenlik şeritlerine ve seri numaralarına kadar aynı oluyor. Paranın ’0’ olmasının sebebi, tedavül görmemesi içindir. Diğer paralardan bu şekilde ayırt ediliyor. Para tek bir renk yapılıyor, bize verilen imkan bu kadar olduğu için tek renkte basılıyor. Ayrıca çalışma alanımız dar olduğu için renkleriyle oynayamıyoruz. Paranın üzerinde çok fazla oynama yapamıyoruz. Bize verilen alanın dışında bir çalışma yapamıyoruz" diye konuştu.

"TİCARİ AMACI BULUNMUYOR"

Turizm amacıyla yapılan bir para olduğunun altını çizen Honça sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 10 bin adet basıldı. 5 bini Türkiye’de, diğer 5 bini de Avrupa’da dağıtılacak. Kesinlikle maddi bir unsuru bulunmuyor. Bu paranın ticari bir amacı bulunmuyor. Tamamen hediye amaçlı olan bu paranın 35 TL gibi bir değeri bulunuyor. Bu hediye paraları ulaştıracağımız bir çevremiz var. Satışı internet üzerinden gerçekleştiriyoruz".

"BÜTÜN ÇALIŞMALARDA GEREKLİ İZİNLERİMİZİ ALIYORUZ"

Ayasofya hatıra parasının kendilerinin 17’nci çalışması olduğunu ifade eden Honça, "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda gerekli izinlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımızın içerisinde iki tane cumhurbaşkanı projesi bulunuyor. Ailelerinden nezaketen izinler alındı. Sağ olsunlar aileleri de katıldı. Bu paraların tanıtımını yaptık. Bugüne kadar bu hatıra paralarının dünya genelinde bin 500’e yakın örnekleri mevcuttur. Paralarla ilgili bir izin gerekli değil ama biz izinlerimizi alırız. Bununla ilgili ıslak imzalı bir izin de yok. Uygun görülürse yapılır, görülmezse yapılmaz" açıklamalarında bulundu.

(Ali Canberk Özbuğutu - Muhammed Fırat Aksoy /İHA)

20 Tem 2020 - 11:06 İHA İstanbul- Ekonomi

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