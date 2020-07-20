Beşiktaş’ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida, antrenmanların ardından cüzdanından para eksildiğini fark etti. Başka futbolcuların da başına gelen bu durum takım kaptanı Burak Yılmaz ve diğer kaptanlar Atiba, Necip ve Gökhan Gönül’e aktarıldı. Bu futbolcuların bilgisi dahilinde Vida’nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan odasına gizli kamera koyuldu. Gerçekleşen bir antrenmanın ardından Vida, cüzdanından yine para eksildiğini fark edince, odaya yerleştirilen gizli kamera görüntüleri izlendi ve bir çalışanın, Hırvat futbolcunun parasını aldığı tespit edildi. Fenerbahçe derbisi öncesinde bu çalışan için herhangi bir işlem yapılmazken, derbinin ardından bu kişinin kulüple olan ilişkisi kesildi.
20 Tem 2020 - 11:17- Spor Güncelleme: 20 Tem 2020 - 11:18
Gizli kamerayla tespit edildi! Beşiktaş’taki fare kulüpten kovuldu
Beşiktaş’ta Vida, cüzdanından sık sık para eksildiğini takım kaptanlarından Burak, Atiba ve Necip’e söyledi, Hırvat futbolcunun Ümraniye’deki odasına kamera koyuldu. Parayı alan kişinin tespit edilmesinin ardından bu kişinin kulüple ilişiği kesildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.