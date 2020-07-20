Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak ve uğradıkları zulmü sona erdirmek için 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı düzenlemişti. Rum kesiminin saldırgan tutumunu sona erdiren harekat 46. yılını bitirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşım yaparak, “KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Dün, bugün ve her zaman KKTC’nin yanındayız” notunu düştü.
20 Tem 2020 - 11:18- Siyaset
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Her zaman KKTC’nin yanındayız”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin yaptığı paylaşımda, dönemin Devlet Başkanı Rauf Denktaş’ın harekata ilişkin radyo konuşmasını içeren videoya yer verdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.