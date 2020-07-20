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20 Tem 2020 - 11:25- Ekonomi G: 20 Tem 2020 - 12:14

Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

Türkiye genelinde konut satışlarının 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttığı bildirildi. En çok konutun satıldığı İstanbul’da, Esenyurt diğer ilçeleri 3’e katladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden hazineye 6 ayda sağlanan katkı ise 7 milyar 792 milyon 150 bin lira oldu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2020 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde 581 bin 798 konut satıldı. İlk 6 ayda en çok konutun satıldığı şehir İstanbul olurken, 6 ayda 95 bin 271 konut satışı yapıldı. İstanbul’da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise ilk sırada Esenyurt olmak üzere Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü oldu.

İstanbul Esenyurt’ta 6 ayda 12 bin 983 konut satılırken, Pendik’te 4 bin 872, Sancaktepe’de 4 bin 836, Başakşehir’de 4 bin 830 ve Beylikdüzü’nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti. Esenyurt konut satışlarında diğer ilçeleri 3’e katladı.

İSTANBUL’U BAŞKENT ANKARA TAKİP ETTİ

İstanbul’u hemen ardından başkent Ankara takip ederken, Başkent’te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı yapıldı. Ankara’da en çok konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler ise Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu. Yılın ilk 6 ayında Ankara Keçiören’de 10 bin 198, Çankaya’da 9 bin 886, Mamak’ta 8 bin 175, Yenimahalle’de 7 bin 766 ve Etimesgut’ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti.

İstanbul ve Ankara’yı İzmir takip ederken, İzmir’de 6 ayda 36 bin 651 konut satıldı. Konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Karabağlar oldu. İzmir Buca’da 6 ayda 4 bin 783 konut satılırken, Karşıyaka’da 3 bin 862, Çiğli’de 3 bin 198, Torbalı’da 2 bin 752 ve Karabağlar’da 2 bin 543 konut satışı yapıldı.

GAYRİMENKULDEN HAZİNEYE 6 AYDA 7 MİLYAR 792 MİLYON LİRA KATKI

İzmir’in ardından Antalya’da da 6 ayda 25 bin 918 ve Bursa’da 21 bin 442 konut satışı gerçekleşti. Mersin, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ’da en çok konutun satıldığı iller arasında yerini aldı. Tüm bu konut satışları ve diğer alım satımlar ile birlikte hazineye toplam 6 ayda 7 milyar 792 milyon 150 bin lira maddi katkı sağlandı.

Faizlerin inmesi ile birlikte artan konut satışları ve diğer alım satımlar ile yıl sonuna kadar hazineye 20 milyar maddi katkı sağlanacağı öngörülürken, 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 adet daha fazla konut satıldı. Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.

20 Tem 2020 - 11:25 İHA Ankara- Ekonomi

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