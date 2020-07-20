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20 Tem 2020 - 12:01- Asayiş G: 20 Tem 2020 - 12:36

Polisi şehit eden hain "pişmanım" diye bağırdı

Bağcılar’da polise silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nden çıkarılan şüpheli "pişmanım" diye bağırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi’ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı. Ağır yaralanan bir çocuk babası Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Olayın ardından Serdar B., Oğuzhan I. küçük Kadir A., Reis B. isimli 4 şüpheli yakalanmıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde bulunana bir şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli "pişmanım" diye bağırdı.
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20 Tem 2020 - 12:01 İHA İstanbul- Asayiş

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