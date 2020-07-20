Tohum Eleme Tesisi tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor - Ankara

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni dönem ekin, arpa ve hububat biçimlerinin yapılmasıyla birlikte selektör tesisinde tam kapasite olarak tohum eleme ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Tesis içerisinde yer alan treme elevatörü, kılçık kıran makinesi, sıvı ilaçlama makinesi ve paketleme makinesi gibi 30 farklı makine ile saatte 3 ton eleme kapasitesiyle çiftçilerimize hizmet veriyor.

Tesis sayesinde çiftçilerimiz tarafından sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan kaldırılıyor. Ayrıca tohumluk değeri olmayan hububat hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendiriliyor.