Serbest piyasada altın fiyatları - 20 Temmuz 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 399,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399,50 liradan, 2 bin 632 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 653 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 572 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 592 liradan, bin 286 liradan alınan Yarım Ziynet bin 296 liradan ve 643 liradan alınan Çeyrek Ziynet 648 liradan satılıyor.