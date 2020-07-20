İstanbul Kapalıçarşı’da 399,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399,50 liradan, 2 bin 632 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 653 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 572 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 592 liradan, bin 286 liradan alınan Yarım Ziynet bin 296 liradan ve 643 liradan alınan Çeyrek Ziynet 648 liradan satılıyor.
20 Tem 2020 - 13:26- Ekonomi Güncelleme: 20 Tem 2020 - 13:42
Serbest piyasada altın fiyatları - 20 Temmuz 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.