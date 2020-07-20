80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü

Rize'de eski damadını keserle başına vurarak öldüren kadın, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi Bayram Sokağı mevkisinde, Muzaffer Kansız (55) ile boşandığı eşinin annesi H.U. (80) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.U, keserle Kansız'ın kafasına vurdu.
Kansız, olay yerinde hayatını kaybetti.
H.U'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.