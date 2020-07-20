Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Fatih gemisinin Karadeniz’deki ilk sondajına başlaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.
20 Tem 2020 - 14:41- Ekonomi Güncelleme: 20 Tem 2020 - 14:43
Bakan Albayrak’tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz’deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.