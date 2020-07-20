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20 Tem 2020 - 15:16- Eğitim G: 20 Tem 2020 - 15:19

Bakan Selçuk’tan tarladaki çocuklara sürpriz ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz aylarında tarlada mesaiye başlayan tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Ankara’nın Kalecik ilçesine bağlı Alibeyli köyündeki tarlalarda çalışan Şanlıurfalı ailelerin misafiri olan Bakan Selçuk, çocukların yaz tatilinde eğlenerek öğrenme ve tekrar ihtiyacını karşılayan “Arkadaş” kitaplarını da beraberinde getirdi. 81 ildeki eğitim yöneticilerinin, tarlalardaki çocukların eğitim sürecine destek olmak için sahada olacağını belirten Bakan Selçuk, “ Türkiye’de bütün il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız” dedi.

Mevsimlik tarım işçileri, hasat dönemiyle birlikte tarlalarda yoğun bir mesaiye başladı. Çocukları da bu dönemi ailelerinin yanında geçiriyor. Yaz tatilinin neşe ve rengini içinde barından birbirinden farklı pekiştirici alternatifler sunan Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitimde Fırsat Adaleti” anlayışıyla tarlalardaki çocukları da yalnız bırakmıyor. Çocukluk yıllarını köyde ailesine yardım ederek geçiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonunda Ankara’nın Kalecik ilçesine bağlı Alibeyli köyünün tarlalarında ailelerine eşlik eden Şanlıurfalı çocuklara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklarla sohbet eden Bakan Selçuk, ilkokullar için hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan tatil kitabı “Arkadaş”ı çocuklara tanıttı. Bakan Selçuk, çocuklara keyifli vakit geçirmeleri için satranç, mangala ve top da hediye etti.

“Eğitimde Fırsat Adaleti” anlayışıyla ulaşılamayan, dokunulmayan bir tek çocuğun kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Selçuk, 81 ildeki tüm eğitim yöneticilerinin başta “Arkadaş” tatil kitabı olmak üzere çocuklar için hazırladıkları pekiştirici yaz içeriklerini öğrencilere ulaştırmak üzere sahada olacağını söyledi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii, bizim çocukluğumuz tarımda ailemize yardım etmekle geçti. Burada da çocuklar aileleri ile beraberler ve özellikle büyük çocuklarımız ailelerine yardım ediyorlar. Küçükler oyun oynamaya devam ediyor. Burada birbirleriyle bazı yarışmalar yapıyorlar. Bu anlamda aslında bütün Türkiye’de çalışan ailelerinin yanında olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçları var ve biz özellikle çocuklarımıza yönelik olarak daha önce hazırladığımız ’Arkadaş’ tatil kitabı setlerini ve diğer Anadolu Masalları vb. birçok kaynağımızı çocuklarımızla paylaşmak için buraya geldik. Bunu bir örnek olarak gösteriyoruz çünkü bütün Türkiye’de, tüm illerimizde, il müdürlerimizle beraber çocuklarımızı ziyaret edip bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve büyük ölçekte bu çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak durumundayız. Bu çalışmanın bir parçası olarak da bugün buradayız ve çocuklarımızla beraber sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz.”

Çocukların yaşayarak, deneyimleyerek öğrendikleri bu süreci küçük dokunuşlarla faydalı bir kazanıma dönüştürmek istediklerini belirten Bakan Selçuk, "Bir günleri nasıl geçiyor? Aileleri neler yapıyor? Tabii toplarken bazı şeyler öğretiyorlar. İşte ’bu acur mu’ diyorum ’o acur değil’ diyor. ‘Ona hıtti denir’ diyor; ‘Acur şu...’ diyerek gösteriyor. Sonra biberlerin hangisi toplanır, hangisi toplanmaz? Bunu anlatıyor. Bu anlamda da bütün ülkede, tüm milli eğitim müdürlerimizle beraber kaymakamlıklarımızın da desteğiyle çocuklarımıza erişim ve onların ihtiyaçları konusunda daha çok çalışma yapacağız inşallah. Burada olmak çocuklarla olmak çok güzel" dedi.
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20 Tem 2020 - 15:16 İHA Ankara- Eğitim

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