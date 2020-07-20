İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki mutfak cihazları alım satımı yapan iş yerinde bulunan Tahsin D. (56), Caner Ö, Yakup E. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanındaki tabancayla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Kavgada yaralan Tahsin D, Caner Ö. ve Yakup E, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Tahsin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay sonrası kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.