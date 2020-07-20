Av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dedesine ait av tüfeğiyle oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kızyusuflu köyünde dedesinin evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan Aysima K. (13), tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Aysima K. kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aysima K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.