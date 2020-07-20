Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Murat Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gülüşkür köyü mevkisinde nehirde hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede nehirdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sudan çıkarılan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Kovancılar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.