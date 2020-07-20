Geçtiğimiz sezon oldukça kötü günler geçiren ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki performansıyla sezonu 6. sırada bitirmiş ve bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlamıştı. Ancak üst üste alınan başarısız sonuçların ardından son olarak dün akşam derbi mücadelede Beşiktaş’a 2-0 mağlup olarak sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de morallerin bozuk olması dikkatlerden kaçmadı. Ligin son maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz olmaları fotoğraf karelerine yansıdı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
20 Tem 2020 - 16:09- Spor Güncelleme: 20 Tem 2020 - 16:10
Fenerbahçe’de moralsiz idman
Süper Lig’in 33. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş’a 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, son hafta oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz oldukları fotoğraf karelerine yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.