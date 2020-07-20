Haberler Ankara Haberler Ankara
20 Tem 2020 - 16:09- Spor G: 20 Tem 2020 - 16:10

Fenerbahçe’de moralsiz idman

Süper Lig’in 33. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş’a 2-0 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe, son hafta oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz oldukları fotoğraf karelerine yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Geçtiğimiz sezon oldukça kötü günler geçiren ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki performansıyla sezonu 6. sırada bitirmiş ve bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlamıştı. Ancak üst üste alınan başarısız sonuçların ardından son olarak dün akşam derbi mücadelede Beşiktaş’a 2-0 mağlup olarak sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de morallerin bozuk olması dikkatlerden kaçmadı. Ligin son maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli futbolcuların moralsiz olmaları fotoğraf karelerine yansıdı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk 11’de başlayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışması ve pas idmanı yaptı. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
# FENERBAHÇE İLE İLİŞKİLİ:
Edgaras Ulanovas, Fenerbahçe Beko’da mask
Edgaras Ulanovas, Fenerbahçe Beko’da
Ali Koç, Yalçın Koşukavak’la görüştü mask
Ali Koç, Yalçın Koşukavak’la görüştü
Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
Tolgay 5 maç sonra ilk 11’de mask
Tolgay 5 maç sonra ilk 11’de
Fenerbahçe’nin yeni hocası Kokoskov oldu mask
Fenerbahçe’nin yeni hocası Kokoskov oldu
Belözoğlu: "Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var" mask
Belözoğlu: "Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var"
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
"Fenerbahçemiz tertemizdir" mask
"Fenerbahçemiz tertemizdir"
Emre Belözoğlu duygu dolu anlar yaşadı mask
Emre Belözoğlu duygu dolu anlar yaşadı
Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu mask
Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

20 Tem 2020 - 16:09 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı mask
Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı
MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı mask
MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı
“Koray Gençerler’den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz” mask
“Koray Gençerler’den ve VAR hakeminden şikayetçiyiz”
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı mask
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladı
Marcelo Saracchi ilk golünü attı mask
Marcelo Saracchi ilk golünü attı
Galatasaray’da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi mask
Galatasaray’da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti mask
Ünlü Sanatçı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Hayatını Kaybetti
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil... mask
Ankara ve Türkiye'de Vaka Sayısı Düşüyor! İyimser Tablo devam ederse 800 vaka sayısı uzak değil...
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti mask
Genç kadını yol kenarına attılar... Ekipler harekete geçti
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı mask
Çalılıklar arasında erkek cesedi bulunmuştu! Yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
Feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı mask
Feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı

GALERİ

Türkiye-Libya-Malta üçlü toplantısı sona erdi - Video Haber mask
Türkiye-Libya-Malta üçlü toplantısı sona erdi - Video Haber
Kadıköy'de vahşet! Evde öldürülmüş halde bulundu - Video Haber mask
Kadıköy'de vahşet! Evde öldürülmüş halde bulundu - Video Haber
Alkol aldığı arkadaşı sızınca, ceplerini boşalttı! O anlar, güvenlik kamerasına böyle yansıdı mask
Alkol aldığı arkadaşı sızınca, ceplerini boşalttı! O anlar, güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Ankara'da Libya için üçlü toplantı - Video Haber mask
Ankara'da Libya için üçlü toplantı - Video Haber
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü - Video Haber mask
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü - Video Haber
10 yıl önce bugün neler oldu? - 20 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 20 Temmuz 2020
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL