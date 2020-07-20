Anne ve oğlu su kuyusunda ölü bulunmuştu! Özel ekip cinayeti aydınlattı

Kars'ta bir anne ile oğlunun tüfekle öldürülüp su kuyusuna atılması olayını, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatıyla kurulan 15 kişilik özel polis ekibinin aydınlattığı belirtildi.

İstanbul'dan bir süre önce ev almak için geldikleri Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın tüfekle öldürülüp bir su kuyusuna atılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve halen polisteki işlemleri süren katil zanlısı M.S. ve suç ortağı olduğu belirtilen arkadaşı A.S'nin polisin titiz çalışmasıyla yakalandığı ortaya çıktı.

Anne ve oğlunun kaybolmasının ardından olayın aydınlatılması amacıyla Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın talimatıyla, Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislerden 15 kişilik bir özel ekip kurulduğu öğrenildi.

Özel ekibin bu süreçte kentte inceledikleri MOBESE ve iş yeri kameralarından, anne ve oğlunun en son M.S ile görüştüğünü tespit ettiği ve olaya ilişkin 20 kişinin ifadesine başvurduğu ifade edildi.

Özel ekibin gerek teknik incelemeleri gerekse ifadesine başvurulan kişilerin beyanları doğrultusunda olayı aydınlatarak, cinayet zanlısı M.S. ile suç ortağı A.S'yi yakaladığı kaydedildi.

Zanlılardan M.S'nin anne ve oğlunu öldürdükten sonra bir otomobile koyup götürdüğü kuyuya attığı ve daha sonra aracın kan olan arka koltuğunu değiştirdiği de tespit edildi.

- Olay

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Karadağ 18 Temmuz'da merkeze bağlı Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda ölü olarak bulunmuş, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Figen ile Mert Karadağ'ın tüfekle öldürülüp su kuyusuna atıldığını ve olayın aydınlatıldığını açıklamıştı.