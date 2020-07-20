Bursa'da rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gelen saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.
İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.