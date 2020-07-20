Yenilik Partisi kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı’na sundu

Kurucu üyeler Nazım Özer ve beraberindeki 3 kişi İçişleri Bakanlığı’na gelerek “Yenilik Partisi”nin kuruluş dilekçelerini bakanlığa sundu.
Bakanlığa girmeden önce açıklamalarda bulunan Özer, “Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullanarak, şunları aktardı:
“Ülkemizin bir yeniliğe ihtiyacı vardı, bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve bayanlara olabildiğince fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Evraklarımızı İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra saat 16.00’da bütün kurucu ekibimiz ve ailelerimiz Aslanlı Yolda buluşup Ata’mızın huzuruna çıkmak gibi bir programımız var” şeklinde konuştu.
Partinin isminin “Yenilik Partisi” olduğunu söyleyen Özer, “Genel Başkanımız daha detaylı sorulara cevap verecektir. Yeniliğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Partimizin adı da, ‘Yenilik Partisi’ oldu. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.