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20 Tem 2020 - 17:54- Siyaset

Bakan Akar o isimleri makamında ağırladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev’i kabul etti.
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Bakan Akar, Tahirov ve Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin de katıldığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vurgu yapıldığı, birlik mesajı verildiği belirtildi.

Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Bakan Akar’ın, "Yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

20 Tem 2020 - 17:54 İHA Ankara- Siyaset

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