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20 Tem 2020 - 17:54- Asayiş

Yargıtay önüne bırakılan şüpheli çantadan laptop çıktı

Ankara Kızılay’da bulunan Yargıtay binası önüne bırakılan çanta için şüpheli paket alarmı verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, çantanın içinde laptop olduğunu tespit etti.

Başkentte şüpheli paketin içinden laptop çıktı. Ankara Kızılay’da bulunan Yargıtay binasının Atatürk Bulvarı girişinde duran çanta paniğe sebep oldu. Yargıtay görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip çantayı inceledi ve içinde laptop olduğunu tespit etti. Edinilen bilgilere göre, çantanın bir kişi tarafından bırakıldığı ve şahsın daha sonra Yargıtay önünden uzaklaştığı öğrenildi.

(İHA)

20 Tem 2020 - 17:54 İHA Ankara- Asayiş

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