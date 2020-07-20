HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM’de basın açıklaması düzenledi. 30 Haziran tarihinde Merkez Yönetim Kurulu Grup Yönetimi olarak Tuma Çelik’in fezlekesini ilettiklerini belirten Oluç, "Merkez Disiplin Kurulu 5 Temmuz tarihinde Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre soruşturma bitene kadar tedbiren parti içi görevlerinden uzaklaştırılmasını karar verdi. Biz de bu kararı Tuma Çelik’e ilettik. 5 Temmuz tarihi itibariyle partiyle ilgili Meclis içinde veya dışında herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini kendisine tebliğ ettik. Bugün itibariyle Disiplin Kurulu kararı ortaya çıktı. Disiplin Kurulu, Milletvekili Tuma Çelik’i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi" dedi.
20 Tem 2020 - 18:18- Siyaset
“Disiplin Kurulu Tuma Çelik’i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi"
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bugün itibariyle Disiplin Kurulu kararı ortaya çıktı. Disiplin Kurulu, Mardin Milletvekili Tuma Çelik’i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.