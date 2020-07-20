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20 Tem 2020 - 18:51- Ekonomi

“Bakanlık olarak işin başından beri dijitalleşmeye çok önem verdik”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Pakistan ile Türkiye’nin ticaret hacminin en kısa sürede 1 milyar doların üzerine çıkması gerekli” dedi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle düzenlenen “Pakistan Sanal Ticaret Heyeti” programına katıldı. Gazeteci Hakan Çelik moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Bakan Pekcan’ın yanı sıra İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Pekcan, Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve geniş katılımlı iş heyeti ile birlikte Pakistan’ı ziyaret ettiklerini söyleyerek, başarılı bir iş forumu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Bakan Pekcan, “Bugün Pakistanlı iş insanlarıyla sanal bir köprü oluşturacağız. İnşallah bu sanal köprü yeni ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlenmesine vesile olacak” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK OLARAK İŞİN BAŞINDAN BERİ DİJİTALLEŞMEYE ÇOK ÖNEM VERDİK”

İçinde bulundukları ortamda dijitalleşmenin önemini yaşadıklarını söyleyen Bakan Pekcan, “Bizde bakanlık olarak işin başından itibaren dijitalleşmeye çok önem vermiştik. Gerek gümrüklerde, gerek devlet desteklerinde, sanal ticaret akademilerinde, eğitimde, sanal ticaret heyetleri ve fuarlarla ilgili bunların da çok önemli etkilerini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği desteklerle beraber sanal ticaret heyetlerinin ve fuarların organizasyonları için de devlet destekleri mekanizmasını geliştirdik, yüzde 50’ye kadar da destek veriyoruz” dedi.

Nisan ayından itibaren Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya ile genel ticaret heyetleri gerçekleştirdiklerini ve bugün Pakistan ile gerçekleştirdiklerini, ardından da Almanya, Kolombiya ve Meksika ile genel ticaret heyetlerine devam edeceklerini dile getiren Bakan Pekcan, “Genel ticaret heyetleri haricinde sektörel ticaret heyetlerini de gerçekleştiriyoruz. Buralarda da Özbekistan, Kenya, Latin Amerika (Paraguay, Arjantin, Meksika, Şili, Uruguay, Ekvator, Kosta Rika, Kolombiya) bunun dışında Çin, Körfez ülkelerine (Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman) yönelik sanal ticaret heyeti programlarını icra ettik ve ayrıca iki sanal fuar yaptık. Özellikle bir tanesi alanındaki ilk sanal fuardı. Milli yazılımla gerçekleştirdiğimiz üç boyutlu bir fuardı. Sanal fuarlarla ilgili aldığımız geri bildirimler oldukça başarılı, etkili sonuçlar aldığımızı ve etkili geçtiğini gösteriyor. Bundan da memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya genelindeki yetkililerle birçok görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Pekcan, yoğun bir trafikte ülkelerarası ilişkileri yürütmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.

“PAKİSTAN İLE TÜRKİYE’NİN TİCARET HACMİNİN EN KISA SÜREDE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASI GEREKLİ”

Bakan Pekcan, Pakistan’ın Türkiye ile ilgili dost ve kardeş olmanın ötesinde çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu, 850 milyon dolarlık ticaret hacminin her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmadığını ve bunun en kısa sürede 1 milyar doların üzerine çıkması gerektiğini bildirdi. Pakistan ile ikili ve ticari, ekonomik ilişkilerin artırılması için Şubat ayındaki zirvede stratejik, ekonomik çerçeve belgesi ve eylem planını imzaladıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, “Bu eylem planı doğrultusunda da ticaret, yatırım, endüstriyel iş birliği, finans, sağlık, taşımacılık, iletişim, turizm, teknoloji gibi pek çok başlık altında iş birliği konularını belirledik ve teknik ekiplerimizde bu konular üzerinde karşılıklı mutabakat sağlıyorlar. Bunların dışında yatırımların karşılıklı olarak artırılması üzerinde de çalışıyoruz. Pakistan ile Türkiye’nin lokomotif firmalarının ciddi yatırımları var. Sanıyorum 3 bin 500 kişi civarında da istihdam sağlıyorlar. Bundan böyle de karşılıklı yatırımların daha fazla teknoloji ve katma değer üretecek sektörlerde bir araya gelmesini destekliyoruz” dedi.

Bakan Pekcan’ın konuşması sonrasında program basına kapalı olarak devam etti.

( Mevlüt Hasgül/İHA)

20 Tem 2020 - 18:51 İHA Ankara- Ekonomi

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