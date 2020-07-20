Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır’da iki gün önce yapılan düğünde 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon’da ise gelin dâhil bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı, düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” ifadelerini kullandı.
20 Tem 2020 - 22:16- Sağlık
Bakan Koca: “Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon’da bir kına gecesinde gelin dahil 35 kişinin karantinaya alındığını belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.