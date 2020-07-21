ABD'nin Rusya Korkusuna uyarı:"Seçimlere müdahale eden bedelini öder"

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Rusya ve diğer ülkelere seçimlere müdahale etmeleri durumunda bedelini ödeteceği uyarısında bulundu.
Eski başkan yardımcısı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ''Kremlin ve diğer yabancı hükümetleri uyarıyorum, başkan seçilirsem, yönetimim Amerikan seçimlerine müdahale edenlere sağlam ve uzun süreli bedel ödetecek.'' ifadesini kullandı.
Amerikan seçimlerine yabancı müdahaleyi ''düşmanca'' bir eylem olarak değerlendireceğini belirten Biden, ''Rusya ya da diğer hiçbir ülke ile tansiyonu yükseltme gibi bir niyetim yok. Yönetimimin tüm enerjisini uluslararası toplumu bir araya getirme, Kovid-19, ekonomik yarası ve diğer endişe verici küresel sorunlar ile mücadeleye ayrımasını tercih ederim.'' değerlendirmesinde bulundu.
Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.