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21 Tem 2020 - 09:21- Ekonomi G: 21 Tem 2020 - 10:27

Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020

Dolar 6,8560 liradan, euro ise 7,8450 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8560 liradan, 7,8440 liradan alınan euro ise 7,8450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8580 liradan, euro ise 7,8510 liradan satılmıştı.

21 Tem 2020 - 09:21 İHA İstanbul- Ekonomi

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