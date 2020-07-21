Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyordu. Kayıp kızı bulmak için emniyet ve jandarma özel ekip kurmuştu. Yapılan arama çalışmaları sonunda genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
21 Tem 2020 - 09:24- Asayiş Güncelleme: 21 Tem 2020 - 09:31
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.