Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Tem 2020 - 09:27- Yaşam G: 21 Tem 2020 - 10:15

Ankara Parçalı ve az bulutlu 31 derece! İşte Yurtta son hava durumu - 21 Temmuz 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Hatay , Osmaniye ve Adana’da sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu bu sabah saatlerinde çevreleri sisli ve puslu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Yurtta hava durumu - 20 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 20 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 18 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 18 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 17 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 17 Temmuz 2020
Meteorolojiden uyarı! Sel, yıldırım, yağış... Vatandaşların dikkatli olması istendi mask
Meteorolojiden uyarı! Sel, yıldırım, yağış... Vatandaşların dikkatli olması istendi
Yurtta hava durumu - 16 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 16 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 15 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 15 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 14 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 14 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 13 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 13 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 12 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 12 Temmuz 2020
Yurtta hava durumu - 10 Temmuz 2020 mask
Yurtta hava durumu - 10 Temmuz 2020

21 Tem 2020 - 09:27 İHA İstanbul- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Parçalı ve az bulutlu 31 derece! İşte Yurtta son hava durumu - 21 Temmuz 2020 mask
Ankara Parçalı ve az bulutlu 31 derece! İşte Yurtta son hava durumu - 21 Temmuz 2020
Bakan Koca: “Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” mask
Bakan Koca: “Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin”
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir’de Tadabileceğiniz 5 İç Anadolu Lezzeti mask
Eskişehir’de Tadabileceğiniz 5 İç Anadolu Lezzeti
Uzmanlardan uyarı: Güneş çarpmasına dikkat! mask
Uzmanlardan uyarı: Güneş çarpmasına dikkat!
Dikkat! Buzlar mikrop yayabilir mask
Dikkat! Buzlar mikrop yayabilir
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı mask
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

GALERİ

1' kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı! mask
1' kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı!
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber mask
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı mask
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı
Ankara'da gecekonduda korkutan yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti mask
Ankara'da gecekonduda korkutan yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kuyumcu kuryesi gasbedildi! 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldılar - Video Haber mask
Kuyumcu kuryesi gasbedildi! 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldılar - Video Haber
Koronavirüs 14 milyondan fazla kişiye bulaştı - Video Haber mask
Koronavirüs 14 milyondan fazla kişiye bulaştı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL