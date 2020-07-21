Ankara Parçalı ve az bulutlu 31 derece! İşte Yurtta son hava durumu - 21 Temmuz 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Hatay , Osmaniye ve Adana’da sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu bu sabah saatlerinde çevreleri sisli ve puslu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42