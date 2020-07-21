Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 31 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 12 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

Son Dakika: (saat:10.00) Ankara’da Bylock operasyonu: 16 gözaltı

Ankara Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında beyan bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları tespit edilen 31 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.