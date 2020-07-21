Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Tem 2020 - 10:09- Belediyeler G: 21 Tem 2020 - 10:36

Akyurt Belediyesi, “Sıfır Atık” projesini hayata geçiriyor

Akyurt Belediyesi Türkiye genelinde başlatılan ve yaygınlaşmaya başlayan “Sıfır Atık” projesini ilçede hayata geçiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akyurt Belediyesi Türkiye genelinde başlatılan ve yaygınlaşmaya başlayan “Sıfır Atık” projesini ilçede hayata geçiriyor.

İlk etapta belirlenen pilot bölgelerden başlayacak atıkların sınıflandırılması ve geri dönüşümü işi, zamanla Akyurt’un tamamına yayılarak çevreci bir katılıma dönüşecek.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın projenin başlatılmasıyla ilgili görüşleri ise şu şekilde oldu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncüsü olduğu Sıfır Atık Projesi’ne Akyurt Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Cadde, sokak ve insanların ortak kullanım alanlarına yerleştirdiğimiz 40 adet dış mekan atık kumbarasından sonra ekiplerimiz, seçilen pilot bölgelerde bulunan konutlarda yüz yüze sıfır atık eğitimi başlattı, eğiticilerimiz vatandaşlarımıza toplama poşeti, pazar filesi ve bitkisel atık yağ toplama bidonu dağıtıp projeyi anlattı. Sıfır Atık Projesi ile metal, kağıt, plastik, cam, elektronik atık ve bitkisel atık yağlardan oluşan atıkların geri dönüşümünün hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkısı anlatılıyor. Çünkü atıklar bugüne kadar hep çöp olarak görüldü. “Her atık çöp değildir” Diyerek eğitim çalışmalarımızı yıl sonuna kadar bütün merkez mahallelerimizde tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece israfın önlenmesiyle ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Beypazarı'nda Tam Otomasyon Sera Kurulum Çalışmaları mask
Beypazarı'nda Tam Otomasyon Sera Kurulum Çalışmaları
Altınova Aile Sağlığı Merkezi yeni yüzüyle hizmete hazır - Ankara mask
Altınova Aile Sağlığı Merkezi yeni yüzüyle hizmete hazır - Ankara
Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor… mask
Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor…
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek mask
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek mask
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek
Başkan Yaşar: ''Adnan Kahveci Parkı'nı tema park haline getireceğiz'' mask
Başkan Yaşar: ''Adnan Kahveci Parkı'nı tema park haline getireceğiz''
Keçiören'e bağlı mesire alanlarında temizlik seferberliği - Ankara mask
Keçiören'e bağlı mesire alanlarında temizlik seferberliği - Ankara
Altındağ'a yeni nesil semt pazarı - Ankara mask
Altındağ'a yeni nesil semt pazarı - Ankara
Tohum Eleme Tesisi tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor - Ankara mask
Tohum Eleme Tesisi tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor - Ankara
Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Ankara mask
Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Ankara

21 Tem 2020 - 10:09 Ankara/ Akyurt- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Yaşar: ''Adnan Kahveci Parkı'nı tema park haline getireceğiz'' mask
Başkan Yaşar: ''Adnan Kahveci Parkı'nı tema park haline getireceğiz''
Keçiören'e bağlı mesire alanlarında temizlik seferberliği - Ankara mask
Keçiören'e bağlı mesire alanlarında temizlik seferberliği - Ankara
Akyurt Belediyesi, “Sıfır Atık” projesini hayata geçiriyor mask
Akyurt Belediyesi, “Sıfır Atık” projesini hayata geçiriyor
Altındağ'a yeni nesil semt pazarı - Ankara mask
Altındağ'a yeni nesil semt pazarı - Ankara
Tohum Eleme Tesisi tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor - Ankara mask
Tohum Eleme Tesisi tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor - Ankara
Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Ankara mask
Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı mask
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

GALERİ

İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek mask
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı! mask
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı!
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber mask
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı mask
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı
Ankara'da gecekonduda korkutan yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti mask
Ankara'da gecekonduda korkutan yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti
Kuyumcu kuryesi gasbedildi! 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldılar - Video Haber mask
Kuyumcu kuryesi gasbedildi! 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldılar - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL