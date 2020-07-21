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21 Tem 2020 - 10:29- Spor G: 21 Tem 2020 - 10:30

Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor

Ligde yarın yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek
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Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları yarın yapılacak.

Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor

Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İstanbul'da Vefa Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında ise hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak.

Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.

Play-off yarı final programı şöyle:

22 Temmuz Çarşamba

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 Temmuz Pazar

21.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük ( Spor Toto Akhisar)

FİNAL

30 Temmuz Perşembe günü

21 Tem 2020 - 10:29 AA İstanbul- Spor

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