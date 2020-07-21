Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor! Play-off yarı final heyecanı başlıyor

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları yarın yapılacak.
Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor
Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İstanbul'da Vefa Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında ise hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak.
Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.
Play-off yarı final programı şöyle:
22 Temmuz Çarşamba
21.00 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)
26 Temmuz Pazar
21.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük ( Spor Toto Akhisar)
FİNAL
30 Temmuz Perşembe günü
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.