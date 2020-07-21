Keçiören'e bağlı mesire alanlarında temizlik seferberliği - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı dört köyde bulunan mesire alanlarının temizlendiğini ve doğa dostu bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Altınok, “İlçemizin göz bebeği Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği Sarıbeyler ve Kösrelik Göleti ile köylerimizde bulunan mesire alanlarımızı koruyarak daha temiz ve daha yeşil bir görünümle geleceğe taşıyacağız” dedi.

ATIKLAR BERTARAF EDİLDİ

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibi, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ile Sarıbeyler ve Kösrelik göletleri etrafında geniş çaplı temizlik çalışması yürüttü. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak araçlarla atık bertaraf noktasına götürüldü.

Doğal alanların korunması gerektiğine ve doğaya atılan her bir atığın doğal yaşamı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Başkan Altınok, “Daha yeşil bir geleceğe yürümek için çevreyi, doğayı ve ağaçları korumalıyız” diye konuştu.

“YEŞİL BİR GELECEĞE YÜRÜYELİM”

Vatandaşın çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğinin de altını çizen Altınok, şunları söyledi:

“Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Bu sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmeliyiz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Geride eserler, hizmetler ve yaşanabilir şehirler bırakmak lazım. ‘Yeşil çevre, temiz şehirler ve temiz kentler’ anlayışıyla çalışmalıyız. Biz Keçiören’de sokakları ağaçlandırmaya başladık. İnsanımız balkonundan yeşile bakacak, kuş sesini duyacak. Yeşil alanların ve mesire alanlarının sayısını artırarak yeşil bir başkente katkı sağlamaya devam edeceğiz.”