Başkan Yaşar: ''Adnan Kahveci Parkı'nı tema park haline getireceğiz''

24 yıl önce hizmete açılan ve yıllar içinde gördüğü tadilatlara rağmen bölge halkının ihtiyacını karşılamaktan uzaklaşan Adnan Kahveci Parkı’nın yeni konsepti ile yeniden gün yüzüne çıkacak olması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Parkın çevresini saran 13 sitenin başkanı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret ederek park projesinin detaylarını dinledi.

Proje görselleri üzerinden 33 bin 500 metrekare alanı kapsayan parka yapılacak olan her bir ayrıntıyı site başkanlarına tek tek anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parkın eski Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk tarafından yapıldığını ve o zamanlarda park çevresinin boş olduğunu hatırlatarak “Zamanında bu parkımız mesire alanı gibi kullanılıyordu. Mangal da yapılıyordu. Çünkü çevrede bu kadar ev, site yoktu. Ama şimdi çevresinin tamamı konut oldu. Dolayısıyla oradaki duman, koku, gürültü mahalle sakinlerimizi ciddi sıkıntıya sokuyordu. Park ile ilgili aldığımız şikayetler bize harekete geçirdi” dedi.

Adnan Kahveci Parkı tema park haline getireceğiz

Yaşar, “Mahalle sakinlerimizin şikayetlerini dinledik, mangal dumanı ve kokusundan rahatsızlar, akşam belli bir saatten sonra kadınların çocukların parka gidemediklerini, mahalle sakinlerinden çok başka ilçelerden gelenlerin parkı kullandığını söylediler. Biz de parkın konseptini değiştirerek bu şikayetleri ortadan kaldırmayı hedefledik. Yeşil alan olduğu gibi korunacak üstelik 1500 yeni ağaç dikeceğiz. Parkın tabanını çimenle kaplayarak vatandaşımızın çimlere serilerek oturmasını sağlayacağız. Plastik yerine doğal çocuk oyun grupları yerleştireceğiz. Kontrolü sağlayabilmek için parkımıza 2 ya da 3 noktadan giriş koyuyoruz. Hemşerilerimiz, bisiklet yolu dediler, koşu yolu dediler, spor alanları dediler projeye koyduk. Tamamı yeşil alan olacak. Kamelya koymuyoruz çünkü mangal yakılmasına artık izin verilmeyecek. Artık vatandaşlarımız çimlerin üzerine minderini, kamp sandalyesini atıp temiz, huzurlu bir şekilde keyfine bakacak. Parkı yenileyerek KentKoop Mahallemizin sakinlerinin ve Batıkentli hemşerilerimin kullanımına açacağız” dedi.

Batıkent’e hiç yakışmıyordu

Başkan Yaşar’ı dikkatle dinleyen site başkanları da projeden çok memnun olduklarını ve plan üzerinde herhangi bir değişiklik talepleri olmadığını belirterek “Yıllardır parkımızı kullanamıyorduk. Bu park Batıkent’imize hiç yakışmıyordu. Biz değil mahalle dışından gelenler kullanıyordu. Gece geç saatlere kadar süren sinkaflı konuşmalar, küfürleşmeler, müzikler bizleri uyutmuyordu. Başkan Yaşar ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.