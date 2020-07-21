Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Tem 2020 - 10:57- Asayiş G: 21 Tem 2020 - 11:36

Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı

Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş olan bu bidonun içerisinden çıkarıldı. Jandarma nezaretindeki itfaiye ekipleri talihsiz kızın cesedini gece özel aparatlarla bidonun içerisinden çıkardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde yaşayan 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in bulunması için jandarma çalışma başlatmıştı. Bazı kişilerle görüşen jandarma ekipleri genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığını öğrendi. Jandarma yerkesik bölgesinde üzerine beton dökülmüş vaziyetteki metal bir varili buldu. İtfaiye ekipleri tarafından içerisine zarar verilmeden özenle açılan varilden Pınar Gültekin’in cesedi çıktı.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Anne ve oğlu öldürülüp su kuyusuna atılmıştı! Katil zanlısı: "Pişmanım, olayla ilgim yok" mask
Anne ve oğlu öldürülüp su kuyusuna atılmıştı! Katil zanlısı: "Pişmanım, olayla ilgim yok"
Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı mask
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi mask
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi
Halk otobüsüne parayla binemedi, söylenen şoföre sinirlenip camları kırdı mask
Halk otobüsüne parayla binemedi, söylenen şoföre sinirlenip camları kırdı
İstanbul merkezli 17 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 23 kişi tutuklandı mask
İstanbul merkezli 17 ilde insan kaçakçılığı operasyonu: 23 kişi tutuklandı
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı! mask
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı!
Hakkari'de düzenlenen füze saldırısında şehit düşen askerler hüzünle uğurlandı mask
Hakkari'de düzenlenen füze saldırısında şehit düşen askerler hüzünle uğurlandı
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber mask
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu

21 Tem 2020 - 10:57 İHA Muğla- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi mask
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi
Murat Nehri'nde erkek cesedi bulundu mask
Murat Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü mask
Av tüfeğiyle oynayan çocuk silahın ateş alması sonucu öldü
İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı mask
İş yerinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Hareketli anlar! Polisin kovaladığı araç cephaneliği aratmadı mask
Hareketli anlar! Polisin kovaladığı araç cephaneliği aratmadı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı mask
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

GALERİ

Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber mask
Silahlı saldırı dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı - Video Haber
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı mask
Son Dakika! Adana Adliyesinde Silahlı Saldırı: 6 Yaralı
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek mask
İtfaiye eri alımı için sınav süreci başladı... 1312 aday 10 gün boyunca ter dökecek
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı! mask
1'i kadın 2 kişi döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı!
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber mask
Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı! - Video Haber
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı mask
Mahallede büyük korku yaşandı! Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL