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21 Tem 2020 - 11:18- Sağlık G: 21 Tem 2020 - 11:52

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda korona virüs testi yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gelen yolcu karşılama alanında bulunan Test Merkezi’nde korona virüs testi yapılacak. Numuneler terminal içinde bulunan laboratuvarda incelenecek ve sonuçları 5 saat içinde yolculara bildirilecek.
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sokulan ve Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu karşılama alanında PCR Test Merkezi hizmete girdi.

Test Merkezi’nde PCR testi yani korona virüs testi yapılabilinecek. Türkiye’den yurt dışına gidecek olan yolcuların test yaptıracakları merkezde alınan numuneler yine terminal içinde bulunan laboratuvarda incelenecek. Korona virüs testi sonucu ise en geç 5 saat içinde sonuçlar yolculara bildirilecek.

"SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN HAVALİMANIMIZDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK"

PCR Test Merkezi hakkında bilgi veren İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Test Merkezi 21.07.2020 Salı gününden itibaren 7/24 esasında Havalimanımızda hizmet vermeye başlayacak. Test yaptırmak isteyen yolcularımızın yurt dışına çıkacaklarını belgeleyen bilet, öğrenim belgesi, davetiye gibi evrakları ile Havalimanımızda bulunun test merkezine başvurmaları; başvuru esnasında ise 110 Türk Lirası tetkik bedelini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün hesabına yatırdıktan sonra, yatırmış olduklarına dair belge veya dekontu da ibraz etmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün birçok şehirde bulunan yetkili PCR Test Merkezleri, hali hazırda test hizmetlerini vermeye devam ediyor. Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden kendilerine en yakın test merkezini bularak test işlemlerini yaptırabiliyor. İlave olarak test merkezlerinin Havalimanlarında da kurulmasıyla birlikte yolcularımızın hizmet alacağı nokta sayısı artmış oluyor. Yurt dışı uçuşları öncesi PCR testini Havalimanında yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın test sonucunu öğrenmesi 5 saati bulabileceği için yolcularımızın Havalimanına gelişlerini bekleme süresini de göz önünde bulundurarak planlamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
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21 Tem 2020 - 11:18 İHA İstanbul- Sağlık

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