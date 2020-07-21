Beypazarı'nda Tam Otomasyon Sera Kurulum Çalışmaları

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hafriyat çalışmaları tamamlanan 6000 m2’lik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmaları devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde kurulacak olan 6000 m2’lik tam otomasyon sera sistemi ile sebze fidesi yetiştirmenin yanında Park Bahçeler Müdürlüğünce her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsimlik çiçek ve peyzaj ürünleri de üretilecek.