Beypazarı'nda Tam Otomasyon Sera Kurulum Çalışmaları

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hafriyat çalışmaları tamamlanan 6000 m2’lik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmaları devam ediyor.
Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde kurulacak olan 6000 m2’lik tam otomasyon sera sistemi ile sebze fidesi yetiştirmenin yanında Park Bahçeler Müdürlüğünce her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsimlik çiçek ve peyzaj ürünleri de üretilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.