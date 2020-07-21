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21 Tem 2020 - 13:05- Yaşam G: 21 Tem 2020 - 13:06

Fil hastası adam tedavisi için yardım bekliyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden ve halk arasında fil hastalığı olarak bilinen ‘Lenfödem’ nedeni ile hayatı zorlaşan Necdet Candan tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde ikamet eden Necdet Candan trafik kazası sonrası ayağındaki kılcal damarların kopması nedeniyle de halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. Gördüğü tedavilere rağmen bacaklarındaki şişlikler nedeniyle yürümekte ve hareket etmekte zorluk çeker hale geldi. 6 senedir hastalıkla birlikte yaşayan Candan, Karaman Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Cami avlusunda lavabodan çıkanlara kolonya tutarak geçimini sağlıyor. Anne ve babası ile birlikte kalan Candan birçok kez tedavi altına alındı. Tedavi ettirilen Candan’ın evde bakılması gerekirken ailesinin de hasta olmasından dolayı bakımı gerçekleştirilemiyor. Hastalığına çare bulunmasını isteyen Candan, giderek şişen bacaklarının verdiği ağrıdan dolayı geceleri uyuyamadığını belirtti. Maddi durumu ve ailesinin rahatsızlığından dolayı evde bakımı gerçekleşmeyen Candan, yetkililerden yardım eli isteyerek çağrıda bulundu.
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21 Tem 2020 - 13:05 İHA Sakarya- Yaşam

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