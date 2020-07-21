Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde ikamet eden Necdet Candan trafik kazası sonrası ayağındaki kılcal damarların kopması nedeniyle de halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. Gördüğü tedavilere rağmen bacaklarındaki şişlikler nedeniyle yürümekte ve hareket etmekte zorluk çeker hale geldi. 6 senedir hastalıkla birlikte yaşayan Candan, Karaman Mahallesi’nde bulunan 17 Ağustos Cami avlusunda lavabodan çıkanlara kolonya tutarak geçimini sağlıyor. Anne ve babası ile birlikte kalan Candan birçok kez tedavi altına alındı. Tedavi ettirilen Candan’ın evde bakılması gerekirken ailesinin de hasta olmasından dolayı bakımı gerçekleştirilemiyor. Hastalığına çare bulunmasını isteyen Candan, giderek şişen bacaklarının verdiği ağrıdan dolayı geceleri uyuyamadığını belirtti. Maddi durumu ve ailesinin rahatsızlığından dolayı evde bakımı gerçekleşmeyen Candan, yetkililerden yardım eli isteyerek çağrıda bulundu.
21 Tem 2020 - 13:05- Yaşam Güncelleme: 21 Tem 2020 - 13:06
Fil hastası adam tedavisi için yardım bekliyor
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden ve halk arasında fil hastalığı olarak bilinen ‘Lenfödem’ nedeni ile hayatı zorlaşan Necdet Candan tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.