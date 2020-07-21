Bakırköy Belediyesi’ni yumurta yağmuruna tuttular

Bakırköy’’ün en eski pazarlarından biri olan salı pazarı Bakırköy Belediyesi tarafından kaldırıldı. Duruma tepki gösteren pazar esnafı geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün de soluğu Bakırköy Belediyesi önünde aldı. Kalabalık bir grup olarak belediye önüne gelen esnaf Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile görüşmek istedi. Ancak bu istekleri olumsuz cevap aldı.
Bir süre daha belediye önünde slogan atan grup daha sonra bir araç ile getirdikleri yumurtaları belediye binasına fırlatmaya başladı. Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, hemen gruba müdahale etti. Daha sonra bir grup belediyenin arka kısmına doğru hareket etti.
Burada kapıları tekmeleyen grup tekrar polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan ekipler bir daha esnafın belediye çevresine yaklaşmasına izin vermedi. Bakırköy meydana gelen grup burada yaptığı açıklamanın ardından dağıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.