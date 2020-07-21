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21 Tem 2020 - 13:58- Asayiş G: 21 Tem 2020 - 14:06

9 yaşındaki Hayrunnisa, PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için şiir yazdı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 323’üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetinde olan annelerden Zümrüt Salim’in kızı Hayrunnisa Salim, ağabeyi için şiir yazarak dönmesi için çağrıda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 323’üncü gününde de devam ediyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur’an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim ve kızı 9 yaşındaki Hayrunnisa Salim, eylemin 323’üncü gününde de evlat ve kardeş nöbetine devam ediyor.

"AĞABEYİM İÇİN ŞİİR YAZDIM"

Annesi Zümrüt Salim ile oturma eylemine devam eden Hayrunnisa Salim, ağabeyi için şiir yazarak dönmesi çağrısında bulundu. Salim, “Ağabeyim için şiir yazdım, ağabeyimi HDP’den istiyorum. HDP, benim ağabeyimi kaçırdı, teröre verdiler. Biz burada terör mağduruyuz. Onlar da dağda terör mağduru. Biz buradan gitmeyeceğiz, ağabeyimi almadan gitmeyeceğiz" dedi.
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21 Tem 2020 - 13:58 İHA Diyarbakir- Asayiş

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