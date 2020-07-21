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21 Tem 2020 - 14:05- Eğitim G: 21 Tem 2020 - 14:06

YKS kılavuzu bugün yayımlanıyor... Tercihler 6-14 Ağustos'ta yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır"

Elif Duman
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020- YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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21 Tem 2020 - 14:05 AA Ankara- Eğitim

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