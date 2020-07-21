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21 Tem 2020 - 14:12- Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin’den sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Eğer Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezlerse, 5 aşamalı bir yaptırım süreci var. Kurum tarafından temsilci yükümlülüğü yerine getirilmezse 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 30 günlük sürede yerine getirilmezse, 30 milyon lira para cezası verilecek” dedi.
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Zengin, sosyal medya düzenlemesine ilişkin TBMM’de bilgi verdi. Zengin, bütün dünyanın sosyal medya ile ilgili arayış içinde olduğunu belirterek, Fransa, Almanya, Amerika’da arayışlar bulunduğunu ifade etti. Zengin, mali konularda ve vergilendirme konusunda problemlerle karşılaşıldığını belirterek, “Sosyal medyadaki hakarete, küfre son vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de kanunun birinci maddesinde sosyal ağ sağlayıcısı tanımı yapıyoruz. Türkiye’de temsilci belirlemelerini istiyoruz. Türkiye’de bir merkez oluşturma, temsilci belirlemelerini istiyoruz. Bununla hedeflediğimiz şey, soruşturmaya, kavuşturmaya imkan verecek bir düzenleme yapacağız. Yeni bir aktör tanımı yapıyoruz, bir milyondan fazla takipçisi olanlarda bir temsilci istiyoruz. Bu temsilci gerçek kişi olabilir tüzel kişi de olabilir. Ancak gerçek kişi olacak ise Türk vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin mahkemeye gitmeden kişilik halklarına ihlal olduğunu düşünüyorsa bir başvuru mekanizması oluşturuyoruz. Bu temsilciden 48 saat içinde bir cevap bekliyoruz. Şikayetler ile ilgili altı aylık dönemlerde raporlama istiyoruz. Eğer Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezlerse, 5 aşamalı bir yaptırım süreci var. Kurum tarafından temsilci yükümlülüğü yerine getirilmezse 10 milyon lira idari para cezası verilecek. 30 günlük sürede yerine getirilmezse, 30 milyon lira para cezası verilecek. Ağ sağlayıcılarına reklam yasağı getirilebilecek. Kurum Başkanlığı Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurabilecek. Mahkemeler bant daraltma cezası verebilecek. Kişilik hakları ihlalinde 48 saat içerisinde cevap gelmezse, sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon TL para cezası verilecek” açıklamasında bulundu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

21 Tem 2020 - 14:12 İHA Ankara- Siyaset

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