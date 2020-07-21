Komandolardan Pençe-Kaplan’da PKK’ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda komandoların tespit ettiği tüneldeki gizli bölmede terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tespit edilen malzemelerin METİ timi tarafından imha edildiği belirtildi.
Ayrıca, söz konusu tüneldeki gizli bölmede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 450 adet biksi mühimmatı, 100 adet AK-47 mühimmatı ve 6 adet AK-47 şarjörü, 20 adet Svd Dragunov (Kanas) mühimmatı, 6 adet 200 milimetre (mm) dinamit kalıbı, 5 kilogram (kg) C4 patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye, 50 adet mekanik fünye, 1 adet Svd Dragunov şarjörü, 3 adet hilti ve 3 adet hilti ucu, 5 adet gaz maskesi ve 6 adet gaz maskesi süzgeci, 3 adet pil bloğu ve 4 adet pil, 1 adet oksijen tüpü, 3 adet şemsiye, 1 adet LCD monitör, 1 adet inverter (UPS) ve 60 metre (m) görüntü kablosu ele geçirildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.