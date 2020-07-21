Ödemiş Devlet Hastanesinde korkutan yangın!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinden 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen iki sağlık çalışanının, tedbir amacıyla acil servise alındıkları öğrenildi.
Yangın çatıda hasara neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.