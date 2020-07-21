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21 Tem 2020 - 15:45- Asayiş G: 21 Tem 2020 - 15:46

Ödemiş Devlet Hastanesinde korkutan yangın!

Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş Devlet Hastanesinin idare bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinden 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki sağlık çalışanının, tedbir amacıyla acil servise alındıkları öğrenildi.

Yangın çatıda hasara neden oldu.
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21 Tem 2020 - 15:45 AA İzmir- Asayiş

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