Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Tem 2020 - 21:57- Yaşam G: 21 Tem 2020 - 21:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay nikah şahitliği yaptı - Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt'un kızı Rümeysa Karakurt ile Muhammed Fadıl Özler'in nikahına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi
mask

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt'un kızı Rümeysa Karakurt ile Muhammed Fadıl Özler'in nikah şahitliğini yaptı.

İncek'teki bir düğün salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çifte tebriklerini ilettiği video mesaj izlendi.

Erdoğan, mesajında yoğun bir çalışma içerisinde bulunduğu için törene katılamadığını belirterek, "Yol arkadaşımın kız evladının düğün töreninde, nikah akdinde olmamak benim için bir üzüntü vesilesi. Allah'tan her iki gencimize dareyn saadeti diliyorum. Rabb'im mutluluklarını inşallah daim eylesin. Her iki aileye de yavrularının acısını göstermesin. Tüm davetlileri de kalbi duygularla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadesini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin kıydığı nikahın şahitliğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Alp Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.

Fuat Oktay, nikahın kıyılmasının ardından yaptığı konuşmada, çifte her iki cihanda saadet dileğinde bulundu.

Düğün vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, hem şahsen hem de vekaleten Cumhurbaşkanı Erdoğan adına törene katıldığını belirtti.

Erdoğan'ın mutluluk dileklerini de çifte ileten Fuat Oktay, "Güler yüzünüz daim olsun. Hayırlı olsun. Bir yastıkta kocayın" diyerek, aile cüzdanını geline verdi.

Gelin ve damat daha sonra nikah şahitleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı nikah törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile eski bakanlardan Taner Yıldız ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

21 Tem 2020 - 21:57 AA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda korona virüs testi yapılacak mask
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda korona virüs testi yapılacak
Artan bilgisayar ve telefon kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor mask
Artan bilgisayar ve telefon kullanımı göz sağlığını tehdit ediyor
Ankara Parçalı ve az bulutlu 31 derece! İşte Yurtta son hava durumu - 21 Temmuz 2020 mask
Ankara Parçalı ve az bulutlu 31 derece! İşte Yurtta son hava durumu - 21 Temmuz 2020
Sarılmanın İnsanlara 20 ilginç faydası nedir? mask
Sarılmanın İnsanlara 20 ilginç faydası nedir?
Bakan Koca: “Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin” mask
Bakan Koca: “Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin”
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti mask
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı mask
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

GALERİ

Günün özet Video Haberleri- 21 Temmuz 2020 mask
Günün özet Video Haberleri- 21 Temmuz 2020
Ankara için tehlike devam ediyor! Açıklanan Vaka sayısı yine yükselişte mask
Ankara için tehlike devam ediyor! Açıklanan Vaka sayısı yine yükselişte
Feci Kaza Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı mask
Feci Kaza Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara Kalesi'nde Ford'un "çevre dostu" aracı ring servisine başladı mask
Ankara Kalesi'nde Ford'un "çevre dostu" aracı ring servisine başladı
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi mask
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Elazığ’da 6.8’lik depremde hasar gören bina yıkıldı - Video Haber mask
Elazığ’da 6.8’lik depremde hasar gören bina yıkıldı - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL