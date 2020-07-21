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21 Tem 2020 - 23:36- Siyaset G: 22 Tem 2020 - 06:43

TBMM Genel Kurulu’nda kadın hakları tartışması - Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin 61. maddesi üzerine söz aldı. Kaya, HDP’den ihraç edilen Tuma Çelik ile ilgili olarak kendisinin en sert tepkiyi verdiğini belirterek, mağdurun ismini avukatının açıklamasını okurken duyduğunu ifade etti. Bunun üzerine AK Parti kadın milletvekilleri Kaya’ya itiraz etti. Kaya yerine oturduktan sonra da tartışma devam etti. TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma beş dakika ara verdi. Arada da tartışma devam etti. TBMM Başkanvekili oturumu tekrar açtı ve sözü AK Parti Grup Başkanvekili özlem Zengin’e verdi.

Zengin, HDP kadın milletvekillerinin AK Parti ve AK Parti kadın milletvekillerini itham ettiklerini belirterek, "En iyi kadın hakları savunucusu HDP. Bizleri de olmayan şeyler üzerinden hakarete varan üslup içerisinde çok ağır ithamlar var. Eğer siz bu kadar iddialıysanız, yaptıklarınıza bakacaksınız. Yaptıklarınızla kelimelerimiz uygun olacak. Mensur Işık eşi bütün baskılara rağmen şikayetinden vazgeçiyor. Bugün anlıyoruz ki koruma talep ediyor. Tuma Çelik. Yarın Karma Komisyon’da görüşülecek. Mağdur önce HDP kadın milletvekillerine ulaşmaya çalışmış. Bugün olay kamuoyuna düşünce ’Biz bunu yaptık, onu yaptık’ diyorsunuz. Bize saldırdığınız esnada olay vuku bulmuşsa, bize saldırma hakkınız olmaz. Susarsınız, hicap edersiniz" ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Akar, Zengin’den sonra sözü HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’a verdi. Bunun üzerine Oluç ile Zengin arasında bir tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Akar oturuma yarım saat ara verdi.

21 Tem 2020 - 23:36 İHA Ankara- Siyaset

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