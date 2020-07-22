Evinde silahlı saldırıya uğradı! Kanlar içinde kendini sokağa attı

Adana’da bir kişi evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde yaşayan Aziz Kurt, zemin kattaki mutfakta çay doldurduğu sırada açık olan kapıdan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesiyle yaralandı.
Sırtından yaralanan Kurt, sokağa çıkıp yardım istedi. Komşuları Kurt'un aşırı kan kaybetmesini önlemek için kemerle turnike uyguladı. Yaralı, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Kurt’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Bu arada, olay sırasında Kurt’un iki oğlunun uyuduğu, eşinin de alışveriş için markete gittiği öğrenildi.
Polis, olay yerinden bisikletle kaçtığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.