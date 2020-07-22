Korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Remzi Beldek (52) idaresindeki 26 E 1161 plakalı tır, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkisinde Canan Hasmercan (38) yönetimindeki 1-XSB-331 plakalı Belçika plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şaban Hasmercan (67) hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Şemsi Hasmercan (65), Ayli Sıla Göktürk (15) ve Burçin Göktürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Şemsi Hasmercan sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Şaban Hasmercan'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.